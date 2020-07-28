8月3日起哈萨克斯坦将“松绑”哪些限制措施

哈通社/努尔苏丹/7月28日 –哈萨克斯坦卫生部部长阿列克谢·崔周二（7月28日）在首都努尔苏丹主持召开会议，对7月初开始至今实施的限制措施在近3周的时间里取得的成果进行了总结，并介绍了8月3日起相关措施将发生哪些变化。

根据部长的说法，严格遵守检疫防疫程序，正确执行有关佩戴口罩并保持社交距离的要求，将是决定相关措施是否能够«松绑»的关键。

部长在新闻发布会上表示，如果一周内感染率能够保持低水平(R ≤ 1)，医院病床使用率降低70%且进一步降低死亡率，则将允许以下部门从8月3日起重启工作。

允许复工的相关部门：

·购物娱乐中心、大型商场、零售连锁店、室内食品或非食品市场（营业时间有限制）；

·儿童教育中心、培训中心及其他类似性质组织（一个班级或小组儿童人数不得超过5人）；

·学前教育机构；

·美容院、理发店、提供化妆品和美容服务的中心和沙龙、以预约方式提供服务的美甲机构；

·至少80％的政府雇员和办公室工作人员需继续保持远程工作模式。

此外，允许在保持必要社交距离的前提下于户外开展个人或小组模式的体育健身活动，国家队被许可在人数不超过30人的情况下开展日常训练。

在街道、公园、广场和海滩上活动时，不得三人以上人群聚集。

公共汽车通行时间将受到限制，车内乘客人数不得超过核定载人数量的50%，严格的检疫措施和关于佩戴口罩的要求将继续执行。车辆内必须安排专人监督相关措施的执行。

仍将受到限制的设施和活动包括：

·将继续限制举办所有大型公共活动，娱乐场所、电影院、美食广场、宴会厅等场所；

·餐厅、酒吧、夜总会和游戏俱乐部等；

·文化设施、博物馆、会展中心以及用于举办大型论坛的设施；

·健身房、健身中心、公共游泳池、水上乐园及其附属沙滩区域；

·宗教设施；

·城郊通勤旅客列车（电车）和城际间公交汽车（小型公交车）等。

【编译：木合塔尔·木拉提】