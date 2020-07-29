08:08, 29 七月份 2020 | GMT +6
全国新冠累计确诊人数达8.6万
哈通社/努尔苏丹/7月29日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎累计确诊人数已达8.6万多人。
据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增 1544例 确诊的COVID-19病例。
其中760例为无症状冠状病毒携带者。
各地区新增情况如下（新增数/无症状病毒携带者数）：
努尔苏丹 - 250 / 136
阿拉木图 - 271 / 162
奇姆肯特 - 51 / 35
阿克莫拉州 - 51 / 28
阿克托别州 - 22 / 8
阿拉木图州 - 73 / 50
阿特劳州 - 58 / 42
东哈州 - 193 / 75
江布尔州 - 52 / 35
西哈州 - 80 / 41
卡拉干达州 - 129 / 40
库斯塔奈州 - 65 / 42
克孜勒奥尔达州 - 52 / 21
曼格斯套州 - 49 / 9
巴甫洛达尔州 - 50 / 17
北哈州 - 63 / 5
突厥斯坦州 - 35 / 14
截至7月29日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数已达 86192人 。
【编译：木合塔尔·木拉提】