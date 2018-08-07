8月7日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/8月7日 -- 哈通社为各位读者总结8月7日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

8月7日,星期二

8月7日是阳历一年中的第219天，离全年的结束还有146（闰年则还有147）。



世界各国/地区节日：

科特迪瓦独立日 科特迪瓦，全名为科特迪瓦共和国，是位于西非的国家，东接加纳，南临几内亚湾，西及利比里亚和几内亚，北邻马里、布基纳法索。科特迪瓦于1960年8月7日获得独立。

哥伦比亚博亚卡战役日 1819年8月7日南美解放者玻利瓦尔领导的起义军在博亚卡桥截击并击溃西班牙殖民军，为起义军攻占波哥大开辟了道路。此役是哥伦比亚争取独立斗争的转折点。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1995年 阿拉木图市电影之家举行影片《阿拜》的介绍仪式。

1998年 土耳其首都安卡拉举行"阿拜公园"开幕仪式。

2005年 阿拉木图市共和国演出厅举行勇士热伊姆别克诞辰300周年阿肯弹唱会。

2006年 西哈州博尔勒县发掘出属于公元前6-5世纪的历史文物。

2013年 卡拉干达市政府成立反恐委员会。

2016年 哈萨克斯坦代表队在第三届MMA亚洲综合格斗锦标赛夺得7个亚洲冠军金腰带中的5个，并赢得了2枚银牌。

【编译：冰山】