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全国新冠累计确诊人数达8.7万
哈通社/努尔苏丹/7月30日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎累计确诊人数已超过8.7万多人。
据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增 1472例 确诊的COVID-19病例。
其中644例为无症状冠状病毒携带者。
各地区新增情况如下（新增数/无症状病毒携带者数）：
努尔苏丹市 - 226 / 104
阿拉木图市 - 208 / 107
奇姆肯特市 - 55 / 34
阿克莫拉州 - 59 / 36
阿克托别州 - 24 / 13
阿拉木图州 - 69 / 46
阿特劳州 - 64 / 52
东哈州 - 211 / 66
江布尔州 - 52 / 24
西哈州 - 79 / 46
卡拉干达州 - 107 / 25
库斯塔奈州 - 67 / 19
克孜勒奥尔达州 - 54 / 30
曼格斯套州 - 44 / 8
巴甫洛达尔州 - 65 / 14
北哈州 - 65 / 4
突厥斯坦州 - 23 / 16
截至7月30日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数已达 87664人 。
【编译：木合塔尔·木拉提】