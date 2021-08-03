卫生部长对8-9月国内疫情发展形势做出预测

哈通社/努尔苏丹/8月3日--哈萨克斯坦卫生部长阿列克谢·崔3日对未来两个月的疫情发展形势做出了预测。

部长在3日召开的政府例行工作会议上表示，根据世界卫生组织的数据，过去4周，在世卫组织划分的全球6个区域中，有5个区域新增确诊病例数增加了80%或两倍。这种增长的大部分来已经在132个国家和地区出现的具有高度传染性的德尔塔变异毒株。鉴于德尔塔毒株首先在首都被发现并导致感染率急剧增加，研究了努尔苏丹市的疫情感染动态，发现在过去两周内的感染率均保持在同一水平。

据其介绍，过去两周内，居民呼叫救护车的次数减少11%。

阿列克谢·崔说：“对8-9月疫情发展形势的预测中，我们保持乐观态度。根据预测，2021年8-9月将新增25万例新冠确诊病例（平均每天约7000例）。 只有遵守隔离限制措施，并扩大新冠疫苗的接种覆盖率，我们才有可能保持进一步的乐观态度。”

根据早前报道，自6月26日起哈萨克斯坦全国一直处于新冠疫情传播风险划分当中的红色区域。

除了突厥斯坦州，全国其他地区都被列入了疫情红区。

截至8月3日，全国传染病医院床位使用为56%，康复病床使用率为44%。

【编译：阿依波塔】