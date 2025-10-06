增持8吨 哈萨克斯坦再次领跑全球央行黄金购买

报告指出，除哈萨克斯坦外，保加利亚和土耳其各自增加2吨黄金储备，中国、乌兹别克斯坦和捷克也以相近规模购入黄金。值得注意的是，7月全球央行黄金购买一度暂停，但8月重新恢复活跃，增量与3月至6月的月均净购买水平相当。

与此同时，俄罗斯和印尼的黄金储备出现减少，分别下降3吨和2吨。

世界黄金协会在报告中强调：

“8月，全球中央银行共增加15吨黄金储备，与3月至6月的月均购买量一致，反映出央行对黄金的持续信心。”

此外，上周黄金价格再创新高，首次突破每盎司3800美元，创下历史纪录。这一涨势进一步凸显了黄金作为避险资产的吸引力。

哈萨克斯坦央行通过持续增持黄金，不仅巩固了其在全球央行黄金储备增长中的领先地位，也展现了其在优化外汇储备结构、增强经济韧性方面的战略眼光。

【编译：木合塔尔·木拉提】