尼泊尔地震：联合国评估800万人受灾

哈通社阿斯塔纳4月28日电 据BBC报道，尼泊尔里氏7.8级地震救灾工作进入第四天，联合国尼泊尔驻地协调员办公室报告说，全国有800万人受灾--超过该国人口四分之一--其中140万人急需粮食援助。

目前来自世界各地的救难人员已经陆续抵达当地，但医疗器材、粮食和裹尸袋仍然紧缺。此外，首都加德满都机场流量饱和也对抢运人员物资造成障碍。 尼泊尔当局星期二（4月28日）把死亡数字更新至超过4400人。地震对加德满都与农村地区造成严重破坏，自地震发生至今，当地依然余震不断。 尼泊尔总理柯伊拉腊表示，政府正倾尽全力，以"作战规模"推进搜救与赈灾工作，但他同时指出来自农村地区的求助之多让政府疲于奔命，最终死亡人数可能超过1万人。 柯伊拉腊接受路透社采访时说："政府需要的是帐篷、许多药物。人们都在田野和雨中露宿，伤者超过7000人。他们的救治与康复会是个很大的挑战。" 这次地震在珠穆朗玛峰南坡引发雪崩，造成至少18人死亡，是珠峰登山史上最严重的一次灾难。 尼泊尔旅游部稍早前称，在珠峰山区被困的登山者超过200人。星期二来自珠峰大本营的消息称，所有被困人员都已搭乘直升机撤离。 交通困难 上星期六（24日）发生的这场地震是尼泊尔81年来最严重的一次。在1934发生的一次地震造成该国8500人死亡。 地震发生至今已超过50小时，但仍有幸存者从瓦砾中被救出。尼泊尔当局表示，几乎全国军警都投入到救灾之上。 在距离震中最近的廓尔喀镇，当地官员阿迪卡里对美联社说，乡郊地区90%民众受灾，家园尽毁，牲口尽灭，目前也无法获取粮食补给。山区道路因泥石流中断，而强风暴雨让直升机无法降落。 英国国际援助组织乐施会（Oxfam）表示，他们正试图从陆路把物资送往震中地区，也希望能为人们带来希望。 目前另一大问题是加德满都机场航班严重积压。大批旅客试图登机离开，而运送救灾人员和物资的飞机则设法降落。 印度国防部一名发言人在Twitter上说，四架印度空军的飞机因为加德满都机场"拥挤"而被迫返航德里。