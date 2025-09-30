超800名企业家受益 哈德商业合作计划再延三年

此次事件被视为两国在发展双边合作中的重要里程碑，旨在支持中小企业、拓展伙伴关系，并进一步推动哈德两国商界之间的经验交流。

“Partnering in Business with Germany”计划由哈萨克斯坦国家经济部与德国联邦经济和能源部联合推动，已实施十五年。期间，超过800名哈萨克斯坦企业家曾赴德实习，学习现代商业管理经验，推动生产现代化，并签署合同，获取许可证和特许经营权。

今年，哈萨克斯坦的企业代表继续积极利用该计划机会。培训在柏林和波茨坦的GISMA商业发展中心举行，并结合参加汉诺威展览会、汉堡COGNOS区域展览会、图宾根EABW医疗健康展会，以及科隆CDC展览会等活动。所有培训相关费用均由接收方承担。

会议期间，重点总结了项目实施成果，并明确了未来阶段的新任务。

国家经济部副部长叶尔兰·萨戈纳耶夫在致辞中强调，延长合作期限不仅有助于企业家的专业成长，也将进一步巩固两国之间的经济联系。

德国驻哈萨克斯坦使馆常务副馆长乌尔里希·金内、德国联邦经济和能源部第五司司长拉尔夫·伯梅、“阿塔梅肯”全国企业家协会和德国国际合作机构代表等出席了会议。

此前一份将该项目延长至2025年12月31日的备忘录于2023年6月20日签署。新协议的达成，确保该计划得以持续至2028年底，为经验交流和联合倡议的落实提供了更大空间。

【编译：阿遥】