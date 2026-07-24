800名志愿者将服务“未来运动会2026”

（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦旅游和体育部消息，未来运动会2026（Games of the Future 2026）志愿者招募工作已结束。在收到的1400余份申请中，800名志愿者成功入选正式团队，将在16个岗位领域参与赛事服务。

本届志愿者招募反响热烈。经过多轮筛选，主办方从1400余名报名者中确定了900至1000名候选人，最终选拔800人进入正式名单，其余人员列入后备志愿者队伍。

入选志愿者年龄跨度较大，最年轻的16岁，最年长的70岁。选拔标准包括外语能力（达到B1至B2及以上水平）、团队协作能力、抗压能力以及快速适应变化环境的能力。

赛事开始前，所有志愿者都将接受专项培训，学习国际服务标准，以及服务运动员、官方代表团、媒体记者和观众等方面的专业知识。

比赛期间，志愿者将在16个职能领域开展工作，包括机场迎接参赛人员、协助证件注册、陪同代表团、保障交通运输、参与医疗服务、新闻中心工作、开闭幕式服务，以及体育场馆和观众服务区的现场保障等。

主办方表示，志愿者的工作从赛事开始前便已启动，并将持续至赛事结束。他们将在接待嘉宾、服务运动员、引导观众及保障赛事各项工作顺利开展等方面发挥重要作用，为未来运动会2026成功举办提供有力支持。

赛事结束后，所有参与志愿服务的人员都将获得国际志愿者证书及赛事纪念品牌礼品。