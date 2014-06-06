斯拉维扬斯克人民市长称该市周围约有80辆乌军坦克

哈通社阿斯塔纳6月6日电，据俄新网6日报道，乌克兰顿涅茨克州斯拉维扬斯克"人民市长"维亚切斯拉夫•波诺马廖夫周五向俄罗斯新闻电台表示，乌克兰强力人员向斯拉维扬斯克调集80辆坦克。

乌克兰东部民兵指挥部早前向俄新社表示，乌军同民兵在斯拉维扬斯克的两个月对抗以来，强力人员在展开的特别行动首次使用坦克。

据波诺马廖夫称共计向斯拉维扬斯克调集约80辆装甲装备。

他指出，"根据不同数据，斯拉维扬斯克周围共计约有80辆坦克。今天击毁一辆，昨天（周四）两辆"。

波诺马廖夫补充道，民兵在继续从市内往外运送平民，包括儿童。

基辅政府从4月中旬起开始在乌克兰东部发动特别军事行动，以镇压2月发生有国家政变迹象的政权更迭引发的抗议活动。最激烈的对峙发生在顿涅茨克州北部的斯拉维扬斯克以及临近的克拉马托尔斯克和南部的马里乌波尔。莫斯科认为，基辅行动系讨伐行动，并呼吁立即制止该行动。积极军事行动在5月25日举行总统选举期间暂停，但26日就得到恢复。乌克兰总统彼得•波罗申科要求强力部门在其6月7日宣誓就职前完成对顿涅茨克州和卢甘斯克州的"清洗"。