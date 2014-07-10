中国柬埔寨联手破电信诈骗案抓捕80人

哈通社阿斯塔纳电，据BBC援引中国媒体星期四（7月10日）报道，湖北武汉一家公司于5月上旬发现遭人转走1700万元人民币存款，武汉警方调查侯发现涉案人员藏匿于柬埔寨，继而开展跨境追捕。

武汉警方工作组上周与柬埔寨内政部保安局采取联合行动，于金边、暹粒和茶胶省三局县逮捕各团伙成员，31名来自中国大陆的嫌犯星期三（9日）被武汉警方押解回国。 武汉警方表示，嫌犯假扮检察官致电受害者声称其涉嫌贩毒，要求检查帐户，继而遭对方远程控制电脑，透过网上银行转走存款。 据中新社报道，警方调查后发现，1700万元赃款被嫌犯透过八家金融机构，分329次转帐，并最终全数在台湾提走。 警方还发现，诈骗电话是利用网络电话打出，经调查后锁定其服务器位于柬埔寨首都金边附近。 中国公安部于6月批准武汉警方派员到柬埔寨调查，并最终采取行动。 据《柬埔寨星洲日报》报道，柬埔寨保安局警员于7月3日采取行动，在暹粒抓捕了44人、金边逮捕8人、三局逮捕28人和起获数十台电脑和手机。 被捕嫌疑人分別是31名中国大陆人、48名台湾人和一名越南人，但各方报道并未透露是否包括主犯及其身份。 英文《柬埔寨日报》指出，柬埔寨过去两年接连破获类似团伙，以华人为首的犯罪团伙从当地致电中国大陆的受害人，并进行诈骗。 2011年，柬埔寨等八个东盟国家联同中国大陆与台湾警方破获一起电信诈骗案，拘押828名嫌疑人，涉案金额高达2亿元人民币。