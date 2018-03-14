纳扎尔巴耶夫：哈塔两国间已签署80多项协议

哈通社/阿斯塔纳/3月14日 - 纳扎尔巴耶夫总统与到访的塔吉克斯坦总统拉赫蒙14日在总统府举行大范围会谈。

纳扎尔巴耶夫总统在会谈中强调，塔吉克斯坦是哈萨克斯坦重要的盟友和伙伴。



"这些年来，在我与埃莫马利•沙利普吾勒之间友好的关系基础上，两国建立了相互信任的良好政治关系。我们在地区和国际组织当中共同合作，有着一致的立场。"总统说。



总统指出，哈萨克斯坦和塔吉克斯坦之间至今已签署了80多项合约和协议。



"两国之间的战略合作伙伴关系协议是最重要的。而今天，我们又将签署多项将进一步发展双方关系的新协议。"纳扎尔巴耶夫总统说。



据总统介绍，两国间计划签署有关移民领域合作的三项协议，并在会谈后签署两国元首间的联合声明。



拉赫蒙在讲话中，感谢哈萨克斯坦的邀请和热情接待。他表示，同哈萨克斯坦的关系一直是塔吉克斯坦外交政策的优先方向。



拉赫蒙指出，在塔吉克斯坦的困难时期，纳扎尔巴耶夫总统和哈萨克斯坦人民为塔吉克斯坦提供了无私的帮助，塔吉克斯坦将铭记这一友谊。



"26年间，纳扎尔巴耶夫总统为塔吉克斯坦的和平和经济发展提供了大量支持，并使两国关系提升到了战略伙伴的高度。"拉赫蒙说。



拉赫蒙还表示，纳扎尔巴耶夫总统在塔吉克斯坦被视为卓越的政治家，多部书籍被翻译成了塔吉克语。



【编译：木合塔尔·木拉提】