中国国家主席习近平等多国领导人祝贺纳扎尔巴耶夫80岁生日

哈通社/努尔苏丹/7月6日 —— 据首任总统新闻处消息，首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫80岁生日之际，多国领导人向首任总统致贺信表示祝贺。

中国国家主席习近平在贺信中祝愿纳扎尔巴耶夫健康长寿。

“您奠定了哈萨克斯坦共和国的基础，并获得人民的热情和尊重的民族领袖。我经常回首与您一起为中哈合作福利并肩工作的时期，并高度评价您为两国合作关系的发展做出的巨大贡献。您永远是我最好的朋友。我相信，您将继续关注中哈之间友谊合作的发展。”习近平说。

中国国家主席最后祝愿首任总统健康长寿，并祝福友好的哈萨克斯坦人民幸福繁荣。

阿塞拜疆总统阿利耶夫在贺信中指出，在纳扎尔巴耶夫的英明领导下，哈萨克斯坦经济飞速发展，人民生活水平有所提高，并在国际社会上的声誉不断提升。

阿利耶夫还祝贺首任总统生日快乐，并祝愿友好的哈萨克斯坦人民繁荣发展。

波兰总统杜达在贺信中指出了纳扎尔巴耶夫为国际社会合作发展做出的贡献，并高度评价了哈萨克斯坦在担任2017-2018年联合国安理会非常任理事国期间提出的倡议。

此外，亚美尼亚总统萨尔基相和总理帕西尼扬、乌克兰总统泽连斯基、立陶宛总统瑙塞达、拉脱维亚总统列维特斯、约旦国王阿卜杜拉二世、印度总理莫迪和卢森堡总理贝泰尔等人向努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫致以了生日祝贺。

【编译：小穆】