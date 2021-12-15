美国新冠死亡人数超过80万

哈通社/努尔苏丹/12月15日 -- 德尔塔变异毒株在美国引发的第四波疫情，在美国掀起接种疫苗的热潮。

美国约翰·霍普金斯大学的统计显示，即使冠病疫苗在去年年底问世后，美国仍有大约45万人死于冠病，截至目前死亡人数已经超过了80万人。死者大多是没有接种疫苗的人。

美国总统拜登发表文告说，在冠病死亡人数到达80万的这一刻，美国人必须牢记，也必须采取行动，在冬季来临之际继续对抗新的变异毒株。

为遏制奥密克戎毒株传播，英国国会多数票通过收紧防疫措施。从这个星期起，民众在室内场所必须戴口罩，出席大型活动和进入夜店等人流密集的地方，也必须出示疫苗证书或阴性检测证明。英国星期二新增近6万起冠病确诊例，是今年1月以来最多。

法国卫生部的数据显示，法国一天内新增6万3405起冠病病例，创下今年来的第二高纪录。法国目前的累计病例达833万起，其中超过12万人死亡。

澳大利亚即日（15日）起开放边境，让已完成接种冠病疫苗的外国学生和熟练工人入境。这是澳洲封锁近两年后，重开国界。澳洲原定这个月1日重开边境，但在奥密克戎变异毒株出现后，决定推迟两个星期。澳洲是全球疫苗接种率最高的国家之一，16岁以上的人口中，有将近九成已完成接种两剂疫苗。当局也在奥密克戎出现后，缩短了接种第二剂疫苗和追加剂的间隔时间。

韩国的冠病单日新增病例和重症病例再创新高，累计病例突破53万起。韩国中央防疫对策本部说，当地昨天（14日）新增7850起病例，比前天（13日）激增2283起。现有重症病例也连续两天多过900起，报964起。与此同时，又有70人不治。韩国目前的累计病例逼近53万6500起，其中4456人死亡。