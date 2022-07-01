卫生部：新冠新增病例的80%没有接种疫苗

哈通社/努尔苏丹/7月1日 – 哈萨克斯坦卫生部发布通报称，哈国新冠传播情况出现了明显的增幅。

根据卫生部官网发布的消息，截止2022年6月30日的统计显示，最新一周哈国境内新冠新增确诊病例的增幅较前一周增加了3.6倍，即从127例增加到了457例。

新增的457例经PCR检测确诊的新冠阳性病例当中，有85%，即391例位于阿拉木图市和努尔苏丹市。

卫生部通报中指出，新冠病例新增数量出现增长是当前的一个全球性趋势。现阶段，全球多个国家都出现了确诊患者人数增长的情况。统计显示最近的7天当中，COVID-19感染者人数增长了15%，死亡人数增长了3%。

卫生部表示，目前全国新冠病床使用率为5%，已额外准备了2.2万张病床作为储备。

哈萨克斯坦卫生部同时指出，根据医疗人员的检查，新增的这部分患者中，80%都没有进行新冠疫苗接种，或者曾经接种过疫苗，但目前其接种的疫苗有效保护期已经超期6个月。

卫生部强调，这一事实证明了接种疫苗是有效防范COVID-19，形成社会性保护屏障的有效手段。

哈萨克斯坦目前有470万人接种了新冠加强针，占目标人口的67.4%。

5月份开展的调查结果显示，哈国境内目前传播的新冠病毒99%为奥密克戎变种。

【编译：木合塔尔·木拉提】