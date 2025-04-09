胜利80周年大阅兵：武装力量准备情况如何？

哈通社记者访问了正在进行阅兵彩排训练的军事营地，了解了相关的情况。

超过4000名军人参与

此次阅兵将有超过4000名军人参与，其中包括200多名女性军人。

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

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​阅兵式分为三个阶段：​

步兵方阵：​由持旗队伍率先通过独立广场，展示战斗红旗和哈萨克斯坦境内组建的师旗。​随后，身着二战时期军服、手持武器的两个仪仗队伍将进行列队。​ 现代部队方阵：​包括武装力量的三个军种、特种作战部队、空降突击部队、海军陆战队、军事警察、维和部队、女性军人方阵、区域防御部队以及军事院校代表，共计23个步兵方阵，每个方阵由156名军人组成。​ 联合军乐团表演：​阅兵式结束时，由300名音乐家组成的联合军乐团将进行行进表演。​

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

哈萨克斯坦武装力量陆军总司令梅热科·阔谢科巴耶夫少将表示：

- 军事阅兵不仅是一次盛大的游行，更是展现我国人民英勇精神的传统活动。目前，阅兵准备工作正按计划进行。届时，将有超过4000名军人参与，其中包括200多名女性军人，以及300多件军事和航空装备。​

阅兵准备工作分三个阶段进行：

单独训练阶段：​各部队分别进行训练。​ 集中训练阶段：​在工业城进行联合训练，包括与装备的协同训练。​ 最终彩排阶段：​5月3日至5日在阿斯塔纳的主广场进行最后的综合彩排。​

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

目前，军人们每天上午9点至下午1点进行队列训练，下午进行2小时的个人训练。​参与阅兵的军人来自全国各地，经过严格筛选，标准包括队列训练水平、身高以及整体表现等。​

军事装备展示

阅兵式上将展示来自全国各地的军事装备。​这些装备在阅兵前经过专门的技术处理，焕然一新。​

首先亮相的将是历史装备，包括T-34-85坦克、ZIL-157卡车和“喀秋莎”火箭炮等。​

随后，现代装备将依次登场，如T-72坦克、BMP-2步兵战车、BTR-80装甲运兵车、各类火炮、防空系统、特种部队装备、电子战设备、工程和化学防护装备等。​

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

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Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

野营生活保障充分

参与阅兵的军人目前在野营环境中生活，营地内设有医院、食堂和浴室等设施，保障军人的日常生活和训练需求。

​医疗点配备了X光室、重症监护室、处置室和包扎室等，确保及时提供医疗服务。​

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Фото: Ербол Жанат/Kazinform

尽管天气寒冷，每个帐篷内的温度都保持在24摄氏度，配备了取暖设备和充足的燃料。​

此外，军人们每天享用三餐，食物种类丰富，包括48种食品，面包由军人们自行烘焙，确保新鲜和供应。​

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

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这次阅兵将全面展示哈萨克斯坦武装力量的现代化水平和战斗力，体现国家对国防建设的高度重视。

【编译：木合塔尔·木拉提】