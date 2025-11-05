80岁哈萨克斯坦老人勇夺纽约马拉松冠军载誉归国

这位把跑步融入日常、以坚持和毅力激励众人的老人，受到了阿斯塔纳市体育运动局副局长阿扎马特·阿戈扎莫夫及亲友们的热烈欢迎。

—世界上有六个最具声望的马拉松赛事，分别在伦敦、波士顿、柏林、芝加哥、纽约和东京举行。想要参赛并非只需报名或缴费，还要达到严格的成绩标准。我曾在阿姆斯特丹的比赛中跑出了规定成绩，随后提交了纽约马拉松的参赛申请。今年，从20万名申请者中，我幸运地收到了邀请。这是我职业生涯中第二次参加纽约马拉松。-图伊蒂巴耶夫分享道。

Фото: Астана әкімдігі

这位80岁的哈萨克斯坦老人早在2021年纽约马拉松中便获得了75—79岁年龄组银牌。时隔四年，他再次站上赛道，以4小时45分56秒的成绩跑完42.2公里，勇夺80—89岁年龄组冠军。

图伊蒂巴耶夫表示，今年的比赛格外特别。

—2021年，由于全球疫情，纽约马拉松的参赛人数被限制在3万人左右。而今年，有多达5.5万人同时起跑。能与奥运冠军、世界纪录保持者一同奔跑，是莫大的荣誉。赛道虽艰难，但沿途两百多万观众的热情呐喊让人倍感振奋。-他说。

据悉，今年共有44名哈萨克斯坦运动员参加了2025年纽约马拉松赛。

【编译：阿遥】