加拿大籍关塔那摩囚犯获810万美元赔偿金

哈通社/阿斯塔纳/7月7日 -- 据新华社消息，曾在古巴关塔那摩美国海军基地监狱服刑的加拿大籍囚犯有望获得上千万加元赔偿和官方道歉，缘由是他在关押期间遭受虐待。

美联社报道，匿名知情人士4日透露，加拿大政府打算向本国公民奥马尔·哈德尔道歉，并支付1050万加元（约合810万美元）赔偿金。

现年30岁的加奥马尔·哈德尔曾随作为"基地"组织成员的父亲前往阿富汗打仗。在同美军的一场交火中，哈德尔投掷的手榴弹炸死了美军医护兵克里斯托弗·斯皮尔。2002年，时年15岁的哈德尔在阿富汗落网，成为关塔那摩监狱最年轻的在押人员，在那里关了十年之久。按照律师的说法，哈德尔一直遭到严重虐待。

2010年，加拿大最高法院裁定，哈德尔2003年在受审期间遭加拿大情报人员严刑逼供，手段包括剥夺睡眠。加方还同美方共享审讯结果。

哈德尔的律师指控加拿大政府违反国际法，没有对本国公民施加保护，反而串通美方虐待哈德尔，要求索赔2000万加元。

哈德尔2010年被判处8年监禁，且此前在关塔那摩关押时间不计入刑期。他2012年获准回加拿大完成剩余刑期，2015年获得保释。出狱后，他向受害者家属道歉，称自己反对充满暴力的"圣战"，希望有一个新的开始。他计划完成学业后在卫生保健机构谋职。目前，哈德尔居住在艾伯塔省埃德蒙顿市。

路透社报道，加政府曾多次被指串通他国虐待在海外服刑的加拿大人。为摆平一系列类似官司，加政府支付巨额赔偿金。

2007年1月，加拿大时任总理斯蒂芬·哈珀向叙利亚裔加拿大籍软件工程师马希尔·阿拉尔道歉，并宣布政府向阿拉尔赔偿1050万加元。阿拉尔此前几年被美方当作恐怖主义嫌疑人遣送它处，遭到关押刑讯。

法新社报道，加政府今年3月向3名加拿大公民道歉，理由是他们在2001年"9·11"恐怖袭击后被囚禁在叙利亚直至2004年，期间遭受折磨，加拿大官员被指间接参与施虐。