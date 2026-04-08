哈萨克斯坦81%教师为女性 教育改革与儿童保护成重点议题

据教育部消息，联合国妇女署驻哈萨克斯坦项目负责人迪娜·阿姆里舍娃也出席会谈。双方重点讨论了近年来哈萨克斯坦在推进教育体系改革及完善儿童权益保障方面的相关举措。

会谈中，双方特别提及在总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫指示下实施的“未来学校”国家项目。数据显示，目前全国已建成并投入使用217所现代化学校，其中84所位于农村地区。教育部表示，该项目有效缩小了城乡教育资源差距，推动偏远地区建设符合国际标准的学校设施，进一步保障学生公平接受教育的机会。

在谈及教育系统人力结构时，朱勒德兹·苏莱曼诺娃指出，目前哈萨克斯坦教师队伍中女性占比达81%。她援引TALIS-2024国际调查结果表示，近年来在国家层面持续推进教育改革背景下，教师职业满意度显著提升：95%的教师对当前工作表示满意，80%的教师表示若重新选择职业，仍会选择教师岗位。相关数据从侧面反映出提升教师社会地位及改善教育环境的政策措施正在发挥积极作用。

在儿童保护方面，教育部近年来推动出台10项重点法律措施，旨在提升未成年人法律意识与安全保障水平。其中包括引入对暴力行为的“零容忍”原则，并进一步加大对侵害未成年人犯罪行为的惩处力度。根据2025年相关法律更新，监护制度要求得到强化，地方儿童权益保护机构职能进一步拓展，同时建立了新的国家监管机制。

联合国妇女署方面对哈萨克斯坦在性别政策及教育领域取得的进展给予积极评价，并表示愿在多个方向进一步加强合作。

会谈最后，朱勒德兹·苏莱曼诺娃强调，国家元首始终高度重视女性群体发展与权益保障，并向来宾赠送了介绍哈萨克斯坦女性从政者的书籍。

【编译：达娜】