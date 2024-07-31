洪水损失补偿：82.1%的企业申请已获批准

根据地方政府提供的数据，截至7月30日，各企业共提交总额达93亿坚戈的455份申请，其中374份申请（82.1%）已获得批准，金额超过58亿坚戈。

在所有获批的申请中，阿特劳州表现最为突出，共有215份申请获批，总金额达21亿坚戈。西哈州次之，共有40份申请，金额达25亿坚戈。北哈州和库斯塔奈州分别有44份和35份申请获批，金额分别为9.018亿坚戈和2.06亿坚戈。相对获批较少的是阿克托别州和阿克莫拉州，前者有24份申请，金额为3.66亿坚戈，后者则有16份申请，金额为6110万坚戈。

从受损行业来看，损失最为严重的是零售业、餐饮业、度假基地和酒店等。其中，超过70%的获批申请涉及商店、购物中心和市场，约4%的申请涉及餐饮业，另有4%涉及工业和食品生产设施，约3%的申请涉及酒店、度假基地及其他商业设施。

经济部指出，地方委员会将在收到申请后的5个工作日内进行审查，如果资金充足，将在10个工作日内完成支付。预计其余申请的企业将在今年8月底前完成补偿支付。对于需要进行重大修缮和重建的设施，资金将根据评估和项目预算文件的最终结果进行分配。

【编译：达娜】