尼日利亚发生连环爆炸袭击事件 至少82人丧生

哈通社阿斯塔纳7月24日电，据中新社报道，尼日利亚北部城市卡杜纳23日发生连环爆炸，至少有82人在爆炸中丧生。在爆炸现场的前军政府首脑穆罕默德·布哈里逃过一劫，他认为爆炸的目的是置他于死地。

第一起爆炸袭击23日下午发生在一条繁华的商业街上，目标是一位宗教领袖。当时数千人聚集在一起举行宗教活动，爆炸造成32人丧生。第二起爆炸袭击发生两个小时后，当布哈里的车队到达一个拥挤的市场时，一名自杀袭击者引爆了一辆装满爆炸物的汽车。当地红十字会透露，此次爆炸至少造成50人丧生。布哈里当时正坐在一辆越野装甲车里，侥幸逃过一劫。

布哈里是尼日利亚进步变革大会党候选人、前军政府首脑。在2011年的总统选举中，他是总统乔纳森的主要竞争对手。在2015年的尼日利亚总统大选中，他依然将扮演重要角色。在事后的一份声明中，布哈里表示："当我从车里出来的时候，我看到尸体遍地。"他认为，这是一场针对他的谋杀。

爆炸事件发生后，当地政府宣布实施24小时宵禁。总统乔纳森在一份声明中指责这是"令人憎恶的企图煽动情绪，加剧不安，造成混乱、恐惧、不安全的举动"。美国也对爆炸事件进行了谴责，并呼吁尼日利亚当局彻查此事。

目前，尚无组织宣布对爆炸事件负责。不过，当地媒体与相关人士分析认为，爆炸可能是极端组织"博卡圣地"发起。该组织在2009年成立后，与政府军的冲突以及针对平民的袭击已经造成上万人丧生。