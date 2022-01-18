哈萨克斯坦运动员获得82个北京冬奥会参赛资格

哈通社/努尔苏丹/1月18日 —— 据哈萨克斯坦国家奥委会消息，第二十四届冬季奥林匹克运动会所有资格赛和积分赛17日全部结束。根据结果，哈萨克斯坦运动员在8个运动项目中获得82个参赛资格。

具体来说，哈萨克斯坦运动员在越野滑雪项目中获得30个参赛资格，其次为速度滑冰-12个、冬季两项-12个、短道速滑-9个、自由式滑雪-9个（雪上技巧5个和空中技巧4个）、山地滑雪-4个、跳台滑雪-4个、北欧两项-2个。

国家奥委会称，哈萨克斯坦奥运代表团目前共有32名运动员。截至1月20日，国际奥委会或将在冬季两项、越野滑雪和自由式滑雪项目上分配额外的参赛资格。因此，哈萨克斯坦代表团运动员数量有可能增加。

值得一提的是，哈萨克斯坦文化和体育部部长达吾然·阿巴耶夫18日召开会议，讨论哈萨克斯坦冬奥会代表团准备情况，并祝愿我国运动员在本届冬奥会上取得佳绩。

据悉，第二十四届冬季奥林匹克运动会将于2022年2月4日至2月20日在中国北京、延庆和张家口三大赛区举行，共设7个大项，15个分项，109个小项。金牌数增至109枚，成为冬奥会历史上金牌最多一届。

哈萨克斯坦冬奥代表团将于1月27日乘坐阿斯塔纳航空转机从首都努尔苏丹启程。

【编译：小穆】