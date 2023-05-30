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    11:35, 30 五月 2023 | GMT +6

    哈萨克斯坦飞行安全标准达标率为82%

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    哈通社/阿斯塔纳/5月30日--今日召开的政府例行工作会议的主要议题是，哈萨克斯坦民航的发展问题。

    哈萨克斯坦工业和基础设施发展部长马拉特·卡拉巴耶夫就该问题做出了工作汇报。

    据其介绍，根据2022年的结果，哈萨克斯坦航空公司运输旅客1100万人次，较2021年增长17%。

    这一增长趋势今年也得到了保持。

    同时，哈萨克斯坦航空货物运输也在高速增长。

    2022年服务航班量41万架次，较2021年增长90%。

    当前，全国每周有706班航班通过56个国内航线执飞。同时，103个国际航班飞往世界27个国家。

    部长表示，计划至今年年底，开通至多哈、吉隆坡、安卡拉、卡拉奇、拉合尔、吉达、马斯喀特、布拉格和特拉维夫的9个新国际航班。

    另外，计划至2025年开通至孟买、香港、维也纳、东京、新加坡、纽约等城市的新航班。

    目前，哈萨克斯坦的飞行安全标准达标率为82%，这是独联体国家中最高的指标之一。 哈萨克斯坦与丹麦和波兰等欧盟国家处于同一水平。

    今年，哈萨克斯坦计划对多个城市的机场进行现代化维修。

    发展民航领域的具体计划包括：

    -将飞行安全标准达标率提升至90%；

    -增加国际航线；

    -重建所有机场航站楼。

    【编译：阿依波塔】

    标签:
    哈萨克斯坦 政府 黄金储备
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