已有840万公民参与今年的人口普查工作

哈通社/努尔苏丹/10月12日 – 据哈萨克斯坦战略规划与改革署国家统计局数据，截至11日，全国已有840余万人参与了2021年全国人口普查登记工作。其中，7 045 196人通过在线模式参与，1 445 204人通过线下模式参与相关登记。

消息称，在人口普查登记工作开始的最初两周（9月1~15日期间）就有300万哈萨克斯坦公民参与了在线登记工作。至10月11日10时为止，在线模式登记人数显示为7 045 196人。其中，6 040 911人通过sanaq.gov.kz网站进行登记，700 972通过Egov电子公务平台登记，303 313通过Аitu手机应用程序登记。

在使用在线模式进行人口普查登记的人数方面，突厥斯坦州居于前列，该地区共有913 074居民使用在线模式完成了登记。其次是阿拉木图州（746 343人）和东哈州（707 384人）。

在线模式登记当中，参与人数最少的是曼格斯套州（215 464人）和北哈州（165 749人）。

而在参与人口普查登记人数占当地人口比例方面，居于前列的则是东哈州，目前该州人口的52%已经参与了登记（根据2021年8月1日的数据，该州总人口为1 361 163）。其次是克孜勒奥尔达州-51.1%（根据2021年8月1日的数据，该州总人口为823 052）。

从10月1日开始，哈萨克斯坦正式启动了常规模式的人口普查工作。携带有身份证明文件、佩戴有统一标志的工作人员走访居民，进行线下登记工作。至10月10日，已有1 445 204人参与了这一阶段的普查。

网上在线模式的人口普查登记将持续到15日，线下模式则将持续至30日结束。

入户进行人口普查的工作人员必须向公民出示由政府机构统一发布的身份证明文件和徽章，并佩戴印有人口普查标志的蓝色围巾和携带印有同样标志的公文包。

人口普查工作实施期间，全国将设立1446个呼叫服务中心，提供免费咨询服务。

哈萨克斯坦每10年进行一次人口普查，今年是哈萨克斯坦独立以来第三次开展人口普查工作。

【编译：木合塔尔·木拉提】