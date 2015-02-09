今天是我国著名诗人穆卡哈里•马哈塔耶夫诞辰84周年

哈通社阿斯塔纳2月9日电，今天是我国著名诗人、翻译家、剧作家、国家级奖项获得者、"世纪诗人"称号获得者穆卡哈里•马哈塔耶夫诞辰84周年纪念日。

穆卡哈里•马哈塔耶夫1931年出生于阿拉木图州热依穆别克县。毕业于现阿尔法拉比哈萨克国立大学，并曾就读于莫斯科文学艺术学院。担任过小学俄语教师、哈萨克广播电台播音员、报社秘书、刊物文学编辑以及作家协会诗歌顾问。

其处女作于1948年发表在当时的边境区《苏联边境报》。随后发表了《白桦歌》、《睡眠中的白天鹅》、《愿望》、《明星》、《热依穆别克、热依穆别克》、《叛逃者》等650余篇各类作品。穆卡哈里•马哈塔耶夫不仅在诗歌创作方面成绩斐然，而且在散文、戏剧、评论方面也有很深的造诣。他的《再见，爱情》诗集中的诗作《墓碑》、《马鲁斯亚的山》、《没有变化》、《奶奶》、《双燕》、《候鸟》和《再见，爱情》等重要作品多次获得过大奖。为哈萨克读者翻译过莎士比亚戏剧，但丁的《神曲》等许多名家名著。 他的诗歌作品被努尔黑沙•特列德耶夫、夏穆西•卡勒达亚科夫、拜贝特•乌拉尔等著名作曲家编成歌曲广为传唱。阿拉木图市设有以诗人名字命名的学校，街道以及纪念碑。在他的家乡设有穆卡哈里•马哈塔耶夫博物馆。哈萨克斯坦作家协会自1985年以来便设立了穆卡哈里•马哈塔耶夫诗歌作品奖项。（编译：流沙）