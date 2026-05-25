今年劳动监察机构已帮助2.28万劳动者维护合法权益

截至2026年5月1日，国家劳动监察员在全国153家企业发现工资拖欠问题，涉及1200余名员工，拖欠总额超过7.19亿坚戈。

与此同时，在相关检查过程中，监察部门还在各类机构中发现超过2700起违反劳动法律法规的行为。

劳动和人口社会保障部表示，针对存在工资拖欠及劳动违法问题的企业负责人，相关部门已下达1630份强制整改通知，并处以总额超过1.874亿坚戈的罚款。

该部指出，通过制定工资清偿期限及严格偿还时间表等措施，已有859名员工成功追回被拖欠工资，累计支付金额达5.358亿坚戈。

此外，劳动和人口社会保障部强调，目前政府正持续加强对劳动法律执行情况的国家监督。

数据显示，截至2026年5月1日，国家劳动监察机构共开展2446次检查，期间共发现2799起违法行为。其中，涉及劳动关系问题2340起，劳动安全与劳动保护问题433起，就业相关违法行为26起。

在相关执法措施推动下，已有约2.19万名劳动者的合法权益获得保障。

【编译：达娜】