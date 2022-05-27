总统向国家及社会功勋人士穆尔扎泰·卓勒达斯别科夫致以85大寿祝贺

哈通社/努尔苏丹/5月27日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫27日向国家及社会功勋人士穆尔扎泰·卓勒达斯别科夫致以85大寿祝贺。

-作为哈萨克斯坦的国家及社会功勋人士、科学家和杰出作家，您深受哈萨克斯坦人民的尊重和熟知。始于人民教师的职业生涯中，您曾担任过部长、副总理、大使、大学校长、总统中心主任等重要职务，为国家地位和威望的提高做出了贡献。-总统在贺信中写到。

总统表示，穆尔扎泰·卓勒达斯别科夫从崭新的角度展示了成为哈萨克文学源泉的诗人和吟游诗人的作品，并证明了阿肯弹唱艺术对哈萨克人民起到的特殊的作用。

-您深入研究了鄂尔浑-叶尼塞铭文。您的一系列著作推动着民族价值观的提升和现代化。我祝愿您能够继续积极参与社会政治事务，并赢得更多的尊重和爱戴。-总统写到。

穆尔扎泰·卓勒达斯别科夫是哈萨克斯坦著名政治家、公众人物、文学家和科学家，拥有语言学博士（1993）学位和教授（1993）职称，曾担任哈萨克斯坦共和国教育部部长、政府副总理、驻伊朗特命全权大使等职务。国家级«尊敬»​勋章得主。

他是哈萨克斯坦最早开始研究鄂尔浑-叶尼塞古突厥碑文的学者​。其研究成果梳理了哈萨克长达12个世纪的文学历史脉络，明确了哈萨克口头文学在金帐汗国时期的发展历程，证明了鄂尔浑-叶尼塞遗产中提到的古老部落与当今哈萨克之间的直接联系，论证了现代哈萨克民族与古代突厥民族之间存在的清晰可靠的承袭关系​，明确的证实哈萨克人正是古老的突厥草原历史文化的直接继承人​。

【编译：阿依波塔】