调查显示：85%的哈萨克斯坦青年对国家未来充满信心

调查结果显示，75.9%的受访者认为国家正朝着正确方向发展。其中，18至29岁的青年乐观度最高，达84.6%。随着年龄的增长，对未来的信心虽有所下降，但依然保持在较高水平（61岁以上人群中为70.6%）。值得注意的是，农村居民的乐观度（79.3%）高于城市居民（73.8%）。

受访者指出，国家正在实施的一系列重大改革增强了他们的信心。

社会举措：

农村和城市学校建设与改造（38.2%）；

“为了儿童国家基金”项目（29.5%）；

允许部分提取养老金资金（20.1%）。

经济改革：

高速公路、车站和机场建设与维修（18.4%）；

农业发展（13.6%）；

支持中小企业（10.3%）；

提升国产产品产量（9.7%）。

法治与公共秩序：

打击家庭暴力（32.6%）；

开展清洁与美化、打击破坏行为（14.7%）；

追回非法转移出境资产（5.8%）。

数字化进程：

数字化公共服务（30.7%）；

推行家庭数字卡与社会钱包（16.1%）。

这些改革的落实不仅带来了民生改善，也增强了公众对政府政策的信任。

调查显示，82.4%的受访者对总统表示信任。同时，89.9%的公民对哈萨克斯坦和自身国籍感到自豪（其中49.1%“非常自豪”，40.8%“自豪”）。

受访者认为，以下五个领域最具战略潜力，可助力哈萨克斯坦在区域乃至全球舞台上发挥领导作用：

农业综合产业（38.9%）； 数字化与人工智能（30.6%）； 能源（25.3%）； 交通与物流（17.5%）； 人力资本发展（13.1%）。

【编译：达娜】