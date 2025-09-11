中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    12:12, 11 9月 2025 | GMT +5

    调查：85%的青少年对生活满意 权益保障水平超90%

    哈萨克国际通讯社讯）在“儿童福祉指数”框架下，哈萨克斯坦开展了一项大规模社会调查，参与者包括儿童、家长和教师。教育部新闻处公布了相关结果。

    人口
    Фото: anamenbala.kz

    调查显示，儿童权益保障的平均水平达到90.3%，这表明多数孩子对自身权利有较高认知，并能运用相关保护机制。其中，库斯塔奈州（94.5%）、曼格斯套州（93.5%）和克孜勒奥尔达州（93.1%）表现最为突出。

    在10—18岁的青少年群体中，85%对自身社会和心理状况表示满意。生活满意度最高的地区包括库斯塔奈州（90.1%）、奇姆肯特市（88.7%）和克孜勒奥尔达州（88.5%）。

    研究特别关注了家庭内部的信任程度。结果显示，90.4%的青少年能够与父母坦诚交流并分享想法。其中，乌勒套州（97.5%）、阿斯塔纳市（95.3%）和库斯塔奈州（94.7%）的比例最高。

    教育部儿童权益保护委员会主席纳斯姆詹·沃斯潘诺娃表示，儿童福祉指数涵盖健康、教育、家庭与社会环境等关键领域。

    - 我们的目标是首先倾听孩子们的声音。调查结果表明，他们普遍感到安全，与父母关系良好，并对未来充满信心。 - 她说。

    【编译：达娜】

     

     

    标签:
    哈萨克斯坦 社会
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
    正在阅读