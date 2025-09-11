调查：85%的青少年对生活满意 权益保障水平超90%

调查显示，儿童权益保障的平均水平达到90.3%，这表明多数孩子对自身权利有较高认知，并能运用相关保护机制。其中，库斯塔奈州（94.5%）、曼格斯套州（93.5%）和克孜勒奥尔达州（93.1%）表现最为突出。

在10—18岁的青少年群体中，85%对自身社会和心理状况表示满意。生活满意度最高的地区包括库斯塔奈州（90.1%）、奇姆肯特市（88.7%）和克孜勒奥尔达州（88.5%）。

研究特别关注了家庭内部的信任程度。结果显示，90.4%的青少年能够与父母坦诚交流并分享想法。其中，乌勒套州（97.5%）、阿斯塔纳市（95.3%）和库斯塔奈州（94.7%）的比例最高。

教育部儿童权益保护委员会主席纳斯姆詹·沃斯潘诺娃表示，儿童福祉指数涵盖健康、教育、家庭与社会环境等关键领域。

- 我们的目标是首先倾听孩子们的声音。调查结果表明，他们普遍感到安全，与父母关系良好，并对未来充满信心。 - 她说。

【编译：达娜】