哈萨克斯坦85%中小企业使用在线支付

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦已跻身地区中小企业支付数字化程度较高的国家行列。目前，该国85%的中小企业使用在线支付，47%的企业主要接受非现金支付，并逐步减少现金交易。这是Mastercard发布的《2026年中小企业信心指数》（SME Confidence Index 2026）调查结果。

调查显示，支付数字化正在进一步改变企业的日常经营模式。目前，超过一半的哈萨克斯坦中小企业采用全渠道经营模式，消费者既可以在线下，也可以通过线上渠道获取商品和服务。

与此同时，哈萨克斯坦企业家对未来经营前景总体保持乐观。受访企业家中，50%对未来一年的业务发展前景持积极态度，47%预计收入将进一步增长。

这一预期也建立在此前的经营表现基础上。数据显示，2025年，哈萨克斯坦中小企业收入增长46%。

Mastercard哈萨克斯坦及中亚地区总经理桑扎尔·扎马洛夫（Санжар Жамалов）表示：

“如今，哈萨克斯坦已成为地区技术发展程度较高的市场之一。中小企业使用在线支付的比例已经达到85%，这表明企业已经做好采用新型数字化解决方案的准备。同时，调查显示，下一阶段的发展重点将不再仅仅是支付数字化，而是更多与人力资本发展、提高企业经营效率以及引入其他现代金融工具有关。”

尽管数字化水平不断提高，人才短缺仍是制约中小企业进一步发展的主要问题之一。

调查显示，32%的受访企业家将人才短缺视为企业发展面临的最重要问题。与此相对应，65%的中小企业认为，对员工开展培训并提升其专业技能，是推动企业进一步增长最具潜力的方向。

此外，企业费用管理的数字化程度仍有提升空间。尽管哈萨克斯坦中小企业在线支付普及率已经较高，但58%的企业目前仍未使用企业银行卡对经营支出进行透明化记录和分析。

《2026年中小企业信心指数》旨在综合评估东欧、中东和非洲（EEMEA）地区中小企业的发展重点及前景，调查覆盖土耳其、阿塞拜疆、哈萨克斯坦、埃及、摩洛哥等国家，并以地区主要市场企业主的调查结果为基础。

值得注意的是，哈萨克斯坦非现金支付规模仍在持续增长。2026年上半年，该国非现金支付金额同比增长5.4%，达到91.2万亿坚戈；同期通过自动取款机提取的现金金额下降2.8%，至12.6万亿坚戈。

与此同时，过去3年，哈萨克斯坦电子商务市场规模增长超过50%，从2023年的2.4万亿坚戈增至2025年的3.7万亿坚戈。同期，线上销售占零售贸易总额的比重从12.7%提高至14.3%。