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新冠肺炎：新增872例 累计确诊98701例
哈通社/努尔苏丹/8月9日--哈萨克斯坦全境新型冠状病毒肺炎（COVID-19）累计确诊病例已达 98701例。
据哈国新冠疫情官方信息平台数据，8日，全国新增872例新冠肺炎确诊病例。
其中428例为无症状冠状病毒携带者。
各地区新增情况如下（新增数/无症状病毒携带者数）：
努尔苏丹市 - 174 / 78
阿拉木图市 - 151 / 73
奇姆肯特市 - 24 / 13
阿克莫拉州 - 39 / 22
阿克托别州 - 10 / 5
阿拉木图州 - 23 / 16
阿特劳州 - 41 / 35
东哈州 - 78 / 30
江布尔州 - 30 / 18
西哈州 - 55 / 24
卡拉干达州 - 90 / 27
库斯塔奈州 - 30 / 13
克孜勒奥尔达州 - 6 / 6
曼格斯套州 - 29 / 24
巴甫洛达尔州 - 26 / 15
北哈州 - 40 / 11
突厥斯坦州 - 26 / 18
截至目前，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数已达 98701人 。
【编译：阿依波塔】