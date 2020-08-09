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    10:20, 09 八月份 2020 | GMT +6

    新冠肺炎：新增872例 累计确诊98701例

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    哈通社/努尔苏丹/8月9日--哈萨克斯坦全境新型冠状病毒肺炎（COVID-19）累计确诊病例已达 98701例。

    据哈国新冠疫情官方信息平台数据，8日，全国新增872例新冠肺炎确诊病例。

    其中428例为无症状冠状病毒携带者。

    各地区新增情况如下（新增数/无症状病毒携带者数）：

    努尔苏丹市 - 174 / 78

    阿拉木图市 - 151 / 73

    奇姆肯特市 - 24 / 13

    阿克莫拉州 - 39 / 22

    阿克托别州 - 10 / 5

    阿拉木图州 - 23 / 16

    阿特劳州 - 41 / 35

    东哈州 - 78 / 30

    江布尔州 - 30 / 18

    西哈州 - 55 / 24

    卡拉干达州 - 90 / 27

    库斯塔奈州 - 30 / 13

    克孜勒奥尔达州 - 6 / 6

    曼格斯套州 - 29 / 24

    巴甫洛达尔州 - 26 / 15

    北哈州 - 40 / 11

    突厥斯坦州 - 26 / 18

    截至目前，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数已达 98701人 。

    【编译：阿依波塔】


    标签:
    哈萨克斯坦 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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