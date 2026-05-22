哈萨克斯坦通过节水技术节约8.74亿立方米用水

此前，托卡耶夫在国情咨文中指出，哈萨克斯坦节水技术推广速度仍然偏慢，实际效果有限。他同时要求引入国际知名企业参与相关工作，并提醒部分地区在已明确存在风险情况下，仍继续种植高耗水作物。

为落实总统指示，哈水资源和灌溉部已建立针对农业生产者的综合支持体系。其中，农户购买及安装节水系统的补贴比例已由50%提高至80%。

此外，哈方还实施差异化灌溉水补贴政策。采用节水技术的农业经营者，其灌溉补贴比例最高可达85%。

数据显示，截至2025年底，哈萨克斯坦节水技术应用面积已达54.35万公顷，共节约灌溉用水8.74亿立方米。

2024年至2025年间，哈萨克斯坦连续两年实现每年新增约15万公顷节水灌溉面积，其中2024年新增15.3万公顷，2025年新增15.4万公顷。

根据规划，到2030年，全国节水技术覆盖面积将扩大至130万公顷，预计每年可节约22亿立方米水资源。

为推动节水项目发展，哈政府计划在2026年至2028年间提供2146亿坚戈投资补贴，规模较此前三个年度增长四倍。

目前，哈萨克斯坦境内已有5家本土企业生产喷灌设备及滴灌系统。

除农业领域外，工业部门也将逐步推进节水改造。根据新版《水法典》，工业企业需在未来7年内分阶段转向循环与重复供水系统。相关措施实施后，工业领域水资源重复利用率预计将提升至28%。

与此同时，城市和大型居民点也在逐步推广节水灌溉系统。根据计划，到2030年，哈萨克斯坦将在1.02万公顷城市绿化区域全面采用节水灌溉技术。

【编译：达娜】