新增88例新冠确诊病例 累计确诊4922人

哈通社/努尔苏丹/5月9日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎（COVID-19）累计确诊患者总数已达4922人。

据哈萨克斯坦新冠肺炎疫情信息官方综合平台数据，截至9日12：25时，哈萨克斯坦全国新增确诊病例88例。

这88个新增病例分别来自：

阿拉木图市 - 22,

阿特劳州 - 18,

努尔苏丹市 - 41,

突厥斯坦州 - 3,

曼格斯套州 - 4.

至发稿时，全国累计确诊人数4922人，其中治愈出院人数1631人，病亡31人。





哈萨克斯坦全国三大直辖市及14个州的新冠疫情情况如下（确诊人数/治愈人数/死亡人数）：

努尔苏丹市– 1003 / 361 / 3

阿拉木图市– 1559 / 362 / 9

奇姆肯特市– 226 / 97 / 5

阿克莫拉州 – 106 / 89 / 4

阿克托别州 – 172 / 34 / 0

阿拉木图州 – 182 / 48 / 0

阿特劳州 – 290 / 86 / 0

东哈州 – 43 / 12 / 1

江布尔州 – 177 / 73 / 1

西哈州 – 218 / 72 / 0

卡拉干达州 – 186 / 91 / 3

库斯塔奈州 – 61 / 23 / 1

克孜勒奥尔达州 – 226 / 150 / 0

曼格斯套州 – 113 / 12 / 1

巴甫洛达尔州 – 154 / 29 / 2

北哈州 – 34 / 28 / 0

突厥斯坦州 – 172 / 64 / 1





【编译：木合塔尔·木拉提】