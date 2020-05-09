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    13:00, 09 五月 2020 | GMT +6

    新增88例新冠确诊病例 累计确诊4922人

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    哈通社/努尔苏丹/5月9日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎（COVID-19）累计确诊患者总数已达4922人。

    据哈萨克斯坦新冠肺炎疫情信息官方综合平台数据，截至9日12：25时，哈萨克斯坦全国新增确诊病例88例

    这88个新增病例分别来自：

    阿拉木图市 - 22,

    阿特劳州 - 18,

    努尔苏丹市 - 41,

    突厥斯坦州 - 3,

    曼格斯套州 - 4.

    至发稿时，全国累计确诊人数4922人，其中治愈出院人数1631人病亡31人


    哈萨克斯坦全国三大直辖市及14个州的新冠疫情情况如下（确诊人数/治愈人数/死亡人数）：

    努尔苏丹市– 1003 / 361 / 3

    阿拉木图市– 1559 / 362 / 9

    奇姆肯特市– 226 / 97 / 5

    阿克莫拉州 – 106 / 89 / 4

    阿克托别州 – 172 / 34 / 0

    阿拉木图州 – 182 / 48 / 0

    阿特劳州 – 290 / 86 / 0

    东哈州 – 43 / 12 / 1

    江布尔州 – 177 / 73 / 1

    西哈州 – 218 / 72 / 0

    卡拉干达州 – 186 / 91 / 3

    库斯塔奈州 – 61 / 23 / 1

    克孜勒奥尔达州 – 226 / 150 / 0

    曼格斯套州 – 113 / 12 / 1

    巴甫洛达尔州 – 154 / 29 / 2

    北哈州 – 34 / 28 / 0

    突厥斯坦州 – 172 / 64 / 1


    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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