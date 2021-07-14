上半年有8800名外籍哈萨克族获得“血亲同胞”身份

哈通社/努尔苏丹/7月14日--截至2021年7月1日， 8800名外籍哈萨克族获得了“血亲同胞”身份。

截至2021年7月1日， 8800名外籍哈萨克族获得了“血亲同胞 ” 身份，自1991年以来，有107 . 92万名世居境外的哈萨克族人选择移民哈萨克斯坦，并获得“血亲同胞 ” 身份

今年，大部分移居哈萨克斯坦的哈侨同胞来自乌兹别克斯坦（75.5%），其次为中国（10.4%）和土库曼斯坦（2.5%），来自蒙古国和其他国家的移民占4.5%。

移居哈萨克斯坦的外籍哈萨克族家庭中，有29.9%的家庭落户于阿拉木图州、14.5%定居突厥斯坦州，还有18.7%和8%的同胞分别落户曼格斯套州和江布尔州。此外，10.7%的同胞选择定居奇姆肯特市。

根据前7个月的统计，移居哈萨克斯坦的外籍哈萨克族中有55.5%属于适龄劳动人口，19.2%为退休人口，另25.3%的人口为儿童。

适龄劳动人口中，10.9%拥有高等学历，39.3%拥有专科学历，45.9%拥有中等学历，3.9%没有学历。

【编译：阿依波塔】