土库曼向中国累计输气888亿立方米

哈通社阿斯塔纳9月18日电，据人民网17日消息，截至9月14日，土库曼斯坦已向中国累计输送天然气888亿立方米。在造福中国的同时，输气管道途径乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦等国，给沿线经济也带来巨大收益。

报道称，中石油（土库曼斯坦）阿姆河公司总经理邓民敏表示，自2009年12月14日中土天然气管道正式向中国供气开始，不到五年的时间，该管道已累计向中国供气达888亿立方米。其中，中国自己采气250亿立方米，土库曼斯坦油气田供气638亿立方米。

"这些数据意味着，中国的能源结构将得到极大调整。"邓民敏算了一笔账，这些输送到中国的天然气，将减少1.5亿吨标准煤燃烧，1.3亿吨的二氧化碳和100万吨的二氧化硫排放。

据介绍，有着"蓝色丝绸之路"之称的中国-中亚天然气管道，每天正以7800万方的量，输送到中国的北京、上海、广州等大城市。邓民敏表示，天然气的大量覆盖，还能改善北京等雾霾严重城市的气候现状。

而就在9月13日，中国－中亚天然气管道D线塔吉克斯坦境内段举行了开工仪式。D线管道全长1000公里，由中国石油天然气集团与沿线国合作建设，中亚段840公里，设计年输量300亿立方米，气源地为土库曼斯坦复兴气田，是继中亚A/B/C线之后又一条引进中亚天然气的大动脉，预计2016年建成通气。

邓民敏透露，到2020年，土库曼斯坦预计将每年向中国输气680亿立方米，平均每天的输送量将超过18亿立方米。

中国在获益的同时，中国-中亚天然气管道也给管道沿线国家带来了巨大收益。邓民敏介绍，以土库曼斯坦为例，他们每年就向土库曼斯坦上缴1.56亿元人民币的税收，解决了1.1万当地人的就业。此外，该公司还每年选派土库曼斯坦留学生到中国留学，培训当地员工2万多人，投资赞助当地社会公益事业。

据悉，中国在土库曼斯坦基础设施建设、教育、体育、医疗、文化设施等方面累计投资超700万美元。