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    08:17, 12 三月 2021 | GMT +6

    全国单日新增899例新冠确诊病例

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    哈通社/努尔苏丹/3月12日--据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时，哈萨克斯坦新增899例经PCR检测确诊的COVID-19病例。

    截至3月12日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数达 221 699人。

    各地区新增情况如下：

    努尔苏丹市 -26 124(+112),
    阿拉木图市 - 26 708(+237),
    东哈州 - 22 394 (+34),
    阿特劳州 - 17 582(+41),
    巴甫洛达尔州 - 18 363(+52),
    卡拉干达州 - 15 965(+68),
    阿克莫拉州 - 14 347(+55),
    西哈州 – 13 667(+71),
    北哈州 - 12 679(+38),
    库斯塔奈州 - 12 973(+49),
    阿拉木图州 - 11 443(+76),
    奇姆肯特市 -6 319(+9),
    江布尔州 - 6 099(+9),
    突厥斯坦州 - 4 340(+5),
    曼格斯套州 - 4 292(+0),
    阿克托别州 -4 463(+39),
    克孜勒奥尔达州 -3 911(+4).



    标签:
    医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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