08:17, 12 三月 2021 | GMT +6
全国单日新增899例新冠确诊病例
哈通社/努尔苏丹/3月12日--据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时，哈萨克斯坦新增899例经PCR检测确诊的COVID-19病例。
截至3月12日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数达 221 699人。
各地区新增情况如下：
努尔苏丹市 -26 124(+112),
阿拉木图市 - 26 708(+237),
东哈州 - 22 394 (+34),
阿特劳州 - 17 582(+41),
巴甫洛达尔州 - 18 363(+52),
卡拉干达州 - 15 965(+68),
阿克莫拉州 - 14 347(+55),
西哈州 – 13 667(+71),
北哈州 - 12 679(+38),
库斯塔奈州 - 12 973(+49),
阿拉木图州 - 11 443(+76),
奇姆肯特市 -6 319(+9),
江布尔州 - 6 099(+9),
突厥斯坦州 - 4 340(+5),
曼格斯套州 - 4 292(+0),
阿克托别州 -4 463(+39),
克孜勒奥尔达州 -3 911(+4).