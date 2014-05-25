索马里议会大楼遭青年党袭击 至少8人丧生

哈新社阿斯塔纳讯，据国际在线报道，当地时间24日中午，索马里首都摩加迪沙的联邦议会大楼遭到武装分子袭击，造成至少8人死亡，与基地组织有关的"伊斯兰青年运动"（青年党）宣称对这一袭击负责。

当地时间24日中午，一辆满载炸药的汽车首先在摩加迪沙市中心的索马里联邦议会大楼门前发动自杀式袭击，剧烈的爆炸升起滚滚浓烟。随后，一伙穿着制服的武装分子冲进议会大楼，并与安全部队发生激烈交火。 索马里安全部队穆罕默德•达希尔上校说，安全部队与叛军在议会大楼内发生了激战并疏散了议员。据当地媒体报道，当时有一百多名议员正在大楼内开会讨论公共基金的安排事项。袭击发生后，议员们迅速撤离，有几名议员在袭击中受轻伤，有4到5名武装人员被打死，另有4名索马里安全部队人员死亡，十几名受伤者中大部分为平民。 索马里议会国防委员会主席说，之前有报告显示，议会将会成为攻击目标，安全措施需要加强，但显然没有得到足够重视。索马里总理阿卜迪韦利•穆罕默德•阿里对此次袭击谴责称，"恐怖分子"卑鄙懦弱的行为绝不是"在展示真正的伊斯兰信仰。" 联合国安理会及联合国秘书长潘基文24日分别发表声明，谴责当天索马里议会遭袭击事件，强调要打击一切形式的恐怖主义。安理会在媒体声明中对宗教激进组织"伊斯兰青年运动"针对代表索马里人民及其对和平、繁荣、稳定寄予希望的议会发动袭击表示愤慨。潘基文通过发言人发表声明，向索马里议会表示声援和支持，表示联合国将继续支持索马里人民、政府和议会争取和平与稳定的努力。