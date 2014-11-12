俄罗斯伊朗签协议 共建8座核电站

哈通社阿斯塔纳11月12日电，据《人民日报》消息，11日，俄罗斯原子能技术出口公司和伊朗核能生产和发展公司签署协议，决定联合在伊朗新建8座民用核电站。按照协议，前4座核电站位于伊朗南部城市布什尔及其周边地区，后4座的选址尚未确定。

布什尔核电站最初由德国人在1974年兴建，1979年伊朗革命后中断。俄罗斯先后于1992年和1995年和伊朗签署合作协议，接手核电站开发工作。2013年9月，第一座完工的核电站已经由俄罗斯转交给伊朗，预计将于2015年开始商业运营。

接受监督 符合规定 俄罗斯国家原子能公司11日发布声明说："在伊朗兴建核能站的整个计划--包括设备与和燃料的运输--都会在国际原子能机构的监督下进行，并且完全符合《不扩散和武器条约》。"该公司还表示，俄罗斯和伊朗正考虑在伊朗境内生产核能原料，帮助伊朗更加经济地发展核能。

俄罗斯外交部副部长谢尔盖•里亚布科夫11日说："像往常一样，俄罗斯方面将继续如期提供核燃料。俄制反应堆能够、并且只能使用俄罗斯燃料。"为了防止伊朗开发核武器，相关科学技术和核原料均由俄罗斯提供，伊朗不参与铀浓缩过程。

伊核谈判大限将至 上一轮伊朗核问题谈判于2013年11月在瑞士日内瓦举行。谈判协定原定于2014年7月到期，虽然延期至2014年11月24日，但是也将在不到两周之后到期。俄罗斯微妙的时间选择引来了一些猜测和质疑。

以色列总理内塔尼亚胡严词谴责伊朗："伊朗绝对不会守规矩......他们要彻底铲平以色列......绝对不能让伊朗这个恐怖国家跨过核能的门槛，谈判各方千万不要仓促，别让伊朗拿到核武器。"

《纽约时报》评论说，俄罗斯现在和伊朗签署核协议，说明俄罗斯将固执己见处理伊朗核问题，试图通过核能的和平使用来控制伊朗核问题所带来的威胁。该报还表示，伊朗已经打着"医用"的旗号获得了浓缩铀。