8成高中毕业生报名参加高考 创往年记录

哈通社/努尔苏丹/5月14日 – 今年预计将有13万人参加2020年度哈萨克斯坦全国统一高考（ҰБТ），其中20454人为专科院校学生和往届高中毕业生。

为了避免发生人群聚集，今年的全国统一高考采取了线上报名和线下报名同时举行的形式，报名时间从4月15日开始，并已于5月10日结束。

教育和科学报国家考试中心主任迪达尔·司马古洛夫指出，今年的全国统一高考报名人数占比创造了一个新的记录——报名人数占当年毕业生比例的82%。

据其介绍，往年这一数据的占比大都维持在70%左右。

值得一提的是，根据教育和科学部发布的信息，为确保非哈萨克斯坦国籍的哈萨克族裔考生，以及在其他国家完成中学学业并有意参加哈萨克斯坦国家统一高考的人士能够完成报名，有关部门将这些人士的报名截止时间延长到了5月15日。

国家统一高考的成绩将于考试当日予以公布，考生可在教科部官网查询自己的成绩。

教科部强调指出，进入考场时被发现携带违禁物品的考生将被禁止入场，并禁止其参加当年的全国统一高考。

此外，全国统一高考结束后至8月25日期间，有关部门将对考场监控视频进行系统性筛查，一旦通过监控记录发现考生在考场中存在作弊行为，其成绩将被取消。

哈萨克斯坦全国统一高考由5门课程组成，包括3门必修课和2门学生自选科目。

全国统一高考一年举行四次，分别于一月、三月、六月和八月举行。其中，参加一月、三月、八月份高考的考生将自费就读高等教育，希望以公费形式完成本科学业的学生则需要参加六月份的高考。

因新冠疫情，今年首都的全国统一高考将延期举行。

【编译：木合塔尔·木拉提】