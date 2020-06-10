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    08:05, 10 六月 2020 | GMT +6

    新冠肺炎：哈国连续8日新增病例数低于康复出院数

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    哈通社/努尔苏丹/6月10日 – 哈萨克斯坦昨日新增确诊245例，康复278例。已连续8日单日新增病例数低于康复出院人数。

    据哈国新冠疫情官方信息平台数据，截至6月10日8时，哈萨克斯坦全国累计通报新冠肺炎（COVID-19）确诊病例13 319例，其中8 015例患者已康复出院。

    9日全天，哈境内单日新增确诊病例245例，增幅1.9%

    当天共有278名确诊患者康复出院。

    当日，国内两个地区共通报3例新增死亡病例：突厥斯坦州（2例），巴甫洛达尔州（1例）。

    至发稿时，全国累计因新冠肺炎导致的死亡病例已达61例

    值得一提的是，突厥斯坦州9日无新增病例。

    哈国各地9日新增患者数量（增幅）情况：

    卡拉干达州 - 50 (4,2%)

    阿拉木图市 - 35 (1,2%)

    阿克托别州 - 26 (6,5%)

    努尔苏丹市 - 23 (0,9%)

    西哈州 - 18 (2,1%)

    江布尔州 - 16 (3,6%)

    奇姆肯特市 - 14 (1,4%)

    曼格斯套州 - 12 (3,6%)

    阿拉木图州 - 11 (2,5%)

    北哈州 - 7 (10,8%)

    阿克莫拉州 - 5 (2,8%)

    东哈州 - 5 (2,5%)

    克孜勒奥尔达州 - 5 (1,1%)

    阿特劳州 - 5 (0,4%)

    库斯塔奈州 - 3 (1,5%)

    巴甫洛达尔州 - 2 (0,7%)


    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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