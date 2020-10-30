哈萨克斯坦铁合金出口量同比增长8％

哈通社/努尔苏丹/10月30日--据Еnergyprom.kz网站消息，2020年1月至9月，哈萨克斯坦已生产160万吨铁合金，较去年同期减少0.6％。

其中，其中，铬铁产量为140万吨（占铁合金总产量的83.4%），硅锰铁产量为9.06万吨（占总产量的5.5％），硅铁铬合金产量为5.65万吨（占比3.4％）。

95.1％的铁合金产自巴甫洛达尔州（98.21万吨）和阿克托别州（58.02万吨），主要生产企业包括巴甫洛达尔州的阿克苏铁合金厂、阿克托别州的阿克托别铁合金厂，均为欧亚资源集团旗下哈萨克斯坦铬业公司的下属企业。

哈萨克斯坦企业几乎完全满足国内对铁合金的需求（出口加上国内市场的销售）。2020年前8个月的出口份额增加到总产量的82.8％，而去年同期为76.7％。

2020年1月至8月，哈萨克斯坦已出口120万吨铁合金，同比增长7.5％；实现出口额11亿美元，同比下降18.8%。

其中，向独联体国家出口13.82万吨铁合金，是去年同期的2倍多；主要出口至俄罗斯。

对非独联体国家出口 110万吨铁合金，比去年同期增长1.4%。主要出口目的国为中国、日本和美国。

据哈萨克斯坦工业和基础设施发展部工业安全委员会消息，印度«Monnet»集团公司计划在巴甫洛达尔州建造一座冶金厂，用于生产硅铁，年产能可达1.5万吨，随后产能将增至5万吨。

该工厂的主要产品将以出口为导向。第一阶段的初步投资额为5000万美元，第二阶段的初步投资额为2亿美元。

【编译：阿拉依】



