哈萨克斯坦是全球燃油价格最低廉的8个国家之一

哈通社/努尔苏丹/2月4日 – 哈萨克斯坦每公升燃油的平均售价为170坚戈，低于土库曼斯坦、吉尔吉斯、俄罗斯和乌兹别克斯坦。

据energyprom.kz统计，对全球167个国家的燃油售价进行的分析排行榜上，哈萨克斯坦被列入汽油价格最廉价的10个国家之一，位居排行榜第8位。

榜单中，油价最低廉的三个国家是——委内瑞拉、伊朗和安哥拉。

每公升燃油价格约合1100坚戈的叙利亚成为榜单的垫底成员。

根据哈萨克斯坦国家统计局停工的数据，2020年12月哈国燃油价格相较于2019年同期，AI-95 / AI-96汽油的价格上涨0.8%，达171.3坚戈/公升；而AI-98汽油的价格上涨了1.4%，达190.2坚戈/公升；AI-92汽油价格上涨2.7%，为150.6坚戈/公升。

去年，哈萨克斯坦共生产燃油450万吨，与2019年产量持平。

在各地区当中，产量最高的是奇姆肯特。位于该地区的哈萨克斯坦石油公司（PetroKazakhstan）在2020年生产了200吨燃油，较2019年增产2.6%。

其次是巴甫洛达尔（140万吨，+ 5,7%）和阿特劳州（100万吨，- 15%）。

上述两州拥有哈国另外两座大型炼油厂。

哈萨克斯坦国产石油制品在去年完全满足了国内市场的全部需求，并且出口至其他国家（占出口比重的11.7%），出口量较前年增加了1%。

【编译：木合塔尔·木拉提】