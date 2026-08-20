阿斯塔纳8岁体操小将斩获中国赛场三枚奖牌

来自哈萨克斯坦、中国、乌兹别克斯坦、菲律宾、马来西亚等国家的艺术体操运动员参加了本届赛事。

哈萨克斯坦共有9名运动员参加比赛，其中4名来自首都阿斯塔纳。

“世界学院”学员、8岁运动员梅迪娜·叶森别克在比赛中收获三枚奖牌。其中，她在圈操项目中夺得金牌，并在无器械操和个人全能项目中获得两枚银牌。

阿斯塔纳市政府新闻处表示，梅迪娜在赛场上的表现也成为哈萨克斯坦民族文化的一次精彩展示。比赛中，这名年轻体操运动员身着饰有哈萨克传统民族纹样的比赛服登上赛场，在哈萨克民族音乐伴奏下完成整套动作。

“对梅迪娜而言，这次比赛不仅是一项体育成绩，更是向国际舞台展示哈萨克斯坦风采的一次重要机会。”阿斯塔纳市政府新闻处表示。

据此前报道，哈萨克斯坦国际象棋名将、三届世界国际象棋闪电战冠军比比萨拉·阿萨乌巴耶娃在美国密苏里州圣路易斯结束的Cairns Cup 2026女子国际象棋超级赛中并列第三，获得铜牌。