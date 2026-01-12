8岁男童坠井被困数小时 阿拜州警方成功施救

据了解，这起惊险的搜救行动发生在阿拜州且阔曼乡。事发当天，警方接到报案称，一名名叫热阿延的8岁男孩失去踪迹。目击者表示，最后一次见到孩子是在16时30分左右。

男孩失踪后，当地村民随即自发组织展开搜寻。接警后数分钟内，当地警方及行政部门工作人员也迅速赶赴现场，加入搜救行动。

在搜救过程中，视频监控系统发挥了关键作用。警方调取并逐一排查周边监控画面，对男孩的活动轨迹进行研判，最终锁定了其可能所在的位置。

随后，救援人员在一口深井中发现了被困数小时的热阿延。初步调查显示，男孩系意外坠井。事发地点井口混凝土盖板边缘发生坍塌，形成隐蔽缺口，男孩途经时不慎跌入井中。

所幸男孩被救出时身体状况良好，无需送医救治。男童的母亲对所有参与搜救并提供帮助的人员表达了诚挚感谢。

阿拜州警察厅厅长埃勒迪亚尔·达尼亚若夫就此表示，视频监控系统在维护公共安全、应对突发事件中发挥着不可替代的作用。

—正是依托摄像头提供的关键信息，我们才能迅速采取行动，从根本上避免了悲剧发生，-他说。

阿拜州警察厅同时提醒居民，冬季期间应特别加强对儿童的看护。如发现存在安全隐患的路段或未封闭的工程设施，请及时向相关部门反映。

【编译：阿遥】