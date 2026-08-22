久坐8小时会对身体产生哪些影响

（哈萨克国际通讯社讯）对许多办公室工作人员而言，一整天坐在办公椅上工作已经成为常态。然而，连续8小时缺乏活动会给身体带来较大的静态负荷。长期如此，不仅可能影响脊柱、颈部和背部肌肉，还可能对腿部血液循环和新陈代谢产生影响。医学康复专家因茹·斯马古洛娃（Інжу Смағұлова）介绍了久坐可能带来的影响以及相应的改善方法。

脊柱承受的负荷增加

长时间保持坐姿时，腰椎承受的负荷与站立状态有所不同。如果身体长时间前倾面对电脑或使用笔记本电脑，背部肌肉的负担还会进一步增加。

久而久之，负责稳定脊柱的肌肉功能可能减弱，颈部和背部肌肉则需要承担更多压力。这可能导致办公室工作人员经常遇到的颈部僵硬、肩胛骨之间不适、腰部疲劳和疼痛等症状。

臀部和腿部肌肉也会受到影响

长时间坐着时，髋关节持续处于屈曲状态，大腿前侧肌肉和髋屈肌也会长期保持缩短状态。

如果缺乏运动进行补偿，久而久之可能改变臀部和腰部的受力方式。常见表现包括工作一天后身体僵硬，以及起身或尝试伸展腰部时出现不适。

头部前倾会增加颈部负担

使用电脑工作时，不良姿势同样会影响颈部和肩部。特别是在笔记本电脑屏幕位置过低，或者长时间低头使用手机的情况下，头部容易向前伸。

此时，颈部和肩带肌肉会长时间处于紧张状态，可能导致颈肩疼痛、肌肉紧绷、头部沉重以及紧张性头痛。

为什么到了晚上双腿会感到沉重

长时间缺乏活动还会影响腿部血液循环。

正常行走时，小腿肌肉能够帮助静脉血液回流至心脏。但如果连续数小时几乎不活动，这一机制的作用就会减弱。

因此，到了工作日结束时，一些人可能出现腿部沉重和水肿。对于本身存在静脉循环问题倾向的人而言，长时间保持不动还可能进一步加重这种情况。

缺乏运动也会影响新陈代谢

久坐的影响并不仅局限于肌肉。身体活动不足还可能对人体新陈代谢过程产生不利影响。

需要注意的是，即使下班后进行锻炼，也无法完全抵消一整天久坐带来的所有影响。因此，不能仅依靠晚间锻炼，还应在工作时间主动创造活动身体的机会。

“对身体而言，重要的不仅是进行多长时间的体育活动，还包括一个人连续多长时间没有活动。因此，即使工作期间只有几分钟的活动也具有意义。最重要的是，让运动成为日常生活中的固定组成部分。”斯马古洛娃说。

建议每隔30至40分钟起身活动

专家表示，减少久坐影响最简单的方法，就是不要等到身体出现疼痛后才活动，而应经常改变身体姿势。

她建议，每隔30至40分钟改变一次姿势，并至少起身活动1至2分钟；条件允许的情况下，可以站着或边走边接听部分电话；进行简单的脚掌和踝关节活动；定期拉伸大腿前侧和髋屈肌；加强核心、臀部和背部肌肉锻炼，同时合理布置工作区域。

如何正确布置办公区域

显示器的位置应避免让头部长时间向下倾斜。工作时，肘部最好有所支撑，双脚则应完全踩在地面或专用脚踏板上。

这些细节看起来并不起眼，但考虑到办公室工作人员往往需要连续数小时保持同一工作姿势，合理的人体工学设计有助于减轻身体每天承受的负荷。

即使活动5分钟也有意义

工作期间不一定需要进行长时间锻炼。步行几分钟、做几次深蹲、进行简单的肩颈活动，或者每小时站立一段时间，都能够打断长时间不活动的状态。

这些短暂活动无法替代完整的体育锻炼，但可以成为一种辅助习惯，帮助减少全天久坐带来的影响。

不必完全避免坐着工作

对于办公室工作人员而言，在工作期间完全避免长时间坐着并不现实。因此，关键并不是彻底放弃坐姿，而是尽量避免连续数小时保持同一姿势不动。

专家认为，短暂而规律的活动休息、合理布置工作环境以及保持日常身体活动，都有助于降低长时间坐姿所造成的静态负荷。