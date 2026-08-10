8月10日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

30个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 466.12（-3.56坚戈），外汇交易总额为3.2468亿美元（-9979.2万美元）。交易过程中，最低报价为1:464.20坚戈，最高报价为1:468.80坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 538.07（-3.19坚戈），外汇交易总额为50.1万欧元（-267.7万欧元）。交易过程中，最低报价为1:537.07坚戈，最高报价为1:540.29坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:5.6387（-0.0732坚戈），外汇交易总额39.9490亿卢布（-13.4325亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:5.6200坚戈，最高报价为1: 5.6830坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:69.0749（-0.5977坚戈），外汇交易总额990万元（-2731.6万元）。交易过程中，最低报价为1:68.9029坚戈，最高报价为1:69.4001坚戈。