哈通社8月10日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

8月10日，星期天

8月10日是阳历一年中的第222天，离全年的结束还有143（闰年则还有144）。

世界各国/地区节日：

阿拜日 阿拜是哈萨克民族书面文学的奠基者，是哈萨克伟大诗人、教育家、思想家。阿拜文学作品至今已被翻译成60种语言。阿拉木图市拥有以阿拜的名字命名的高等教育机构、歌剧和芭蕾舞剧院、街道以及文学领域的国家奖，东哈州的一个县、卡拉干达州的一个市以伟大诗人的名字命名。此外，伊犁阿拉套山脉海拔4010米高峰也被命名为阿拜峰。

厄瓜多尔独立日 厄瓜多尔共和国是一个位于南美洲西北部的国家，北与哥伦比亚相邻，南接秘鲁，西滨太平洋，与智利同为南美洲不与巴西相邻的国家，另辖有距厄瓜多尔本土1,000公里的加拉帕戈斯群岛。 厄瓜多尔于1809年8月10日时脱离西班牙的统治独立建国。

国际生物柴油日 公元1876年德国工程师鲁道夫·狄塞尔（Rudolf Diesel）发明了柴油引擎，最初使用花生油当燃料，但花生油成本太贵，难以与汽油竞争，后来便使用石化柴油做为燃料。用油脂来做为现今柴油引擎的燃料会遇到一个问题，油脂的黏度太高难以喷成细雾状使用，1990年后开始使用转脂化技术将高黏度的油脂转化为低黏度的单链脂肪酸甲酯，做为柴油引擎的原料使用，因此各国皆开始利用为加工过的油脂或者是废弃的油脂经炼成生物柴油。当时，为纪念该次活动，宣布8月10日为«国际生物柴油日»。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1995年 塞梅市举行阿拜文化历史纪念馆开幕仪式。

2005年 哈萨克斯坦伟大诗人阿拜·库南巴耶夫诞辰160周年纪念活动在阿拉木图市举行。

2011年 《德黑兰公约》缔约方（阿塞拜疆、伊朗、俄罗斯、哈萨克斯坦、土库曼斯坦）在阿克套市举行第三次会议。

2012年 曼格斯套卡拉库德克油田开采出第1000万吨原油。

2014年 哈萨克斯坦摔跤传奇人物贾克斯勒克·吾什肯普尔沃夫和瓦迪姆·普萨列夫的名字进入国际摔跤联合会（FILA ）名人堂。

2017年 哈萨克斯坦歌手迪玛希·库达伊别尔艮在香港获得华语金曲奖"2017我最喜爱的男歌手"奖。

2017年 卡塔尔宣布对哈萨克斯坦公民免签，允许其入境卡塔尔半岛停留30天，并可再延长30天。

2020年 哈萨克斯坦国家银行发行一套名为“ABAI. 175 JYL”（阿拜诞辰175周年）纪念币，以纪念这位伟大的诗人和启蒙思想家。

2022年 为纪念伟大诗人、哲学家、思想家阿拜·库南巴耶夫诞辰177周年，第七届阿拜诗朗诵会在北京金台艺术馆举行。

2022年 哈萨克斯坦女棋手比比萨拉·阿萨吾巴耶娃在世界女子国际象棋奥林匹克赛上取得佳绩。在印度钦奈举行的比赛中，18岁的阿萨吾巴耶娃参加了11轮比赛，是哈萨克斯坦队中唯一一位保持不败的选手，取得了5胜6平的成绩，总积分为8分。

2023年 阿斯塔纳铁人三项公园举行活动，纪念两次荣获苏联英雄称号的塔勒哈特•毕盖勒迪诺夫诞辰101周年。