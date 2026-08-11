8月11日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

29个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 465.82（-0.30坚戈），外汇交易总额为3.6312亿美元（+3843.2万美元）。交易过程中，最低报价为1:464.38坚戈，最高报价为1:467.31坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 537.32（-0.75坚戈），外汇交易总额为249.5万欧元（+199.4万欧元）。交易过程中，最低报价为1:536.03坚戈，最高报价为1:539.05坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:5.6576（+0.0189坚戈），外汇交易总额38.1335亿卢布（-18.1556亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:5.6288坚戈，最高报价为1: 5.6900坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:69.1554（+0.0805坚戈），外汇交易总额4899.4万元（+3909.4万元）。交易过程中，最低报价为1:68.8709坚戈，最高报价为1:69.2400坚戈。