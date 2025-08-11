19:17, 11 八月份 2025 | GMT +5
8月11日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了8月11日坚戈兑换外币平均汇率结果。
29个KASE成员参与了交易。
根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 542.78（+2.97坚戈），外汇交易总额为1.7335亿美元（+351.3万美元）。交易过程中，最低报价为1:539.89坚戈，最高报价为1:544.50 坚戈。
欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：633.43（+5.09坚戈），外汇交易总额为96.2万欧元（-83.9万欧元）。交易过程中，最低报价为1:630.21坚戈，最高报价为1: 633.66坚戈。
卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.8182（+0.0253 坚戈），外汇交易总额28.6231亿卢布（+6.7731亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.7849坚戈，最高报价为1: 6.8599坚戈。
人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:75.5572 （+0.4761 坚戈），外汇交易总额1306万元（-584万元）。交易过程中，最低报价为1:75.2700坚戈，最高报价为1: 75.7200坚戈。