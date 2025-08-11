哈通社8月11日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

8月11日，星期一

8月11日是阳历一年中的第223天，离全年的结束还有142（闰年则还有143）。

世界各国/地区节日：

乍得独立日 乍得共和国，是非洲中部的一个内陆国家，北接利比亚，东接苏丹，南接中非共和国，西南与喀麦隆、尼日利亚为邻，西与尼日尔交界。由于乍得地处非洲中心，远离海洋，全年高温炎热，且国土大部为沙漠地区，所以又被称为“非洲死亡之心”。1960年8月11日，乍得在弗朗索瓦·托姆巴巴耶带领下从法国独立，托姆巴巴耶任首任总统。

拉脱维亚自由战士纪念日 1920年8月11日，拉脱维亚和苏联签订了和平条约，条约的签订标志着拉脱维亚解放战争（始于1918年末）的结束。

土库曼斯坦边防军人日 每年8月11日为土库曼斯坦边防军人日。该日根据总统令于1992年设立。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1931年 哈萨克斯坦首个财经类高等教育机构--拜塞伊托夫财经学院成立。

1993年 首批伊朗哈萨克同胞家庭移民历史祖国哈萨克斯坦（103个家庭）。

2009年 联合国总部举行“禁止核武器”为题的哈-日联合展览。

2016年 阿斯塔纳市为人民英雄拉赫姆詹•阔什喀尔巴耶夫竖立纪念雕像。

2017 年 哈萨克斯坦柔道运动员努尔扎特·萨林巴耶夫在智利圣地亚哥举行的柔道世青赛上获得 60 公斤级银牌。

2018 年 哈萨克斯坦接任独联体旅游理事会主席国。

2019 年 坐落于乌斯卡曼市的哈里发·阿勒泰清真寺开设伊斯兰艺术博物馆。

2021年 哈萨克斯坦驻比利时大使馆向比利时皇家图书馆赠送《阿拜箴言录》法文版。比利时皇家图书馆成立于1837年，是该国规模最大的图书馆。馆藏图书超过600万册。

2021年 国际突厥文化遗产基金会在巴库举行阿拜·库南巴耶夫诞辰175周年纪念邮票首发仪式。

2023年 国防部发布消息称，根据国防部订单采购的一架新С-295MW运输机已经交付哈萨克斯坦武装力量。